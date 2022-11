Casette dei libri bagnate

TERMOLI. Manutenzione necessaria anche alle casette dei libri. È quella che invoca Federico, stimolato dai figli, utenti del servizio di scambio gratuito dei volumi disseminato in diverse postazioni cittadine e curate dalle associazioni del territorio.

Un interscambio continuo, anche per far uscire dalla nuvola digitale le nuove generazioni, ma in qualche casetta ci piove dentro, come riferisce lo stesso Federico: «Dopo aver atteso l’uscita dei bambini a scuola, a Difesa Grande, per prendere dei libri nuovi e portarne altri, nella casetta davanti alla scuola, ma prendendo un libro mi sono accorto che lo stesso era bagnato fradicio e dall’interno della casetta fuoriusciva un forte odore di muffa, il tutto dovuto probabilmente ad infiltrazioni di acqua piovana che è penetrata all’interno. Ecco quello che volevo segnalare è che probabilmente da parte di coloro che ne hanno la custodia e manutenzione, sarebbe opportuno fare dei controlli, perché è normale essendo fatte di legno, visto che stanno all’aperto. Evitiamo che si danneggino i libri».