Via dei Meli: dissesto e infortuni

TERMOLI. Dissesto e infortuni in via dei Meli. «Spesso la sera, soprattutto in questo periodo d'inverno dove il buio si fa vedere quasi dalle prime ore del pomeriggio, ci sono persone che vanno in palestra e persone che vanno nei pressi delle attività che adempiscono via dei Meli.

Purtroppo ci siamo trovati più di una volta a soccorrere persone di terza età che inciampano all'angolo del marciapiede, oppure automobili che non riescono ad effettuare manovre di parcheggio completamente al buio, per la scarsissima visibilità grazie all'assenza di pali di illuminazione e strada completamente dissestate.

Noi di via dei Meli vogliamo comunicare al nostro comune di residenza di aiutarci dopo tanti anni, a realizzare il sogno. Un sogno che può e deve diventare realtà quello di una buona o sufficiente illuminazione e la strada che ci accomuna tutti per far sì che gli impegni lavorativi non diventino una tragedia. Volevamo ringraziare Termolionline per essersi fatta avanti con la speranza in un futuro migliore. Grazie mille».

L. C.

