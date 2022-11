Sulla casa di riposo è stato un "atto dovuto"

LARINO. In merito all’articolo apparso su Termolionline in data 27 novembre 2022 col titolo “Casa di riposo Achille Morrone, il Comune non conferma l’autorizzazione”, si precisa che la Fondazione Achille Morrone Onlus ha comunicato all’Ente di sospendere, per diverse motivazioni, l’esercizio delle attività, ancor prima della mancata conferma dell’autorizzazione da parte dello stesso.

Pertanto, per il Comune, al di là della presa d’atto della sospensione delle attività, è stato un atto dovuto completare gli accertamenti e constatare l’assenza di uno dei requisiti qualitativi che ha portato alla conferma della non autorizzazione al funzionamento.

Amministrazione comunale di Larino