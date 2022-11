Viabilità sostenibile

Sono una persona che crede nell'alternativa all'automobile per circolare nel nostro Comune, io quotidianamente uso il monopattino ma con tanta difficoltà perché non ci sono piste ciclabili in città e le strade sono piene di buche.

Inoltre abbiamo le circolari enormi che girano vuote per la città quando potrebbero essere alimentate elettricamente ed essere gratuite, ampliando le Ztl, in modo da rendere la nostra Termoli più green.

A. C.