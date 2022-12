Dializzati e burocrazia

TERMOLI. Sono un dializzato: martedì mi reco in ospedale per chiedere la mia cartella clinica e non si può, in quanto si riceve il lunedì e mercoledì. Mi sono recato il mercoledì, dopo il trattamento dialisi, dopo circa venti minuti che l'addetta al servizio stava al telefono mi dà 2 fogli da riempire e nello spiegare cosa fare ci ho rinunciato. Se questo si chiama semplificazione stiamo messi proprio male.

F. R.