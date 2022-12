«Al miglior padre che potessi avere»

TERMOLI. Grande la commozione per la scomparsa, a 80 anni, dell'ex direttore dell'Azienda di soggiorno e turismo di Termoli, Italo Plinio.

Dopo il nostro ricordo, è pervenuto quello della figlia Fiorenza.

«Ciao papà, in questo giorno in cui la tua assenza è la presenza più importante, in cui il dolore ci ha sorpreso senza darci il tempo di trovare le parole, ho provato a pensare a quelle giuste da dirti.

E mi viene da sorridere, nel credere che saresti orgoglioso, di vederci tutti qui, a ricordarti e a celebrare la tua partenza, ma soprattutto sorrido dell’ironia della vita, che nella morte restituisce la dimensione più vera, l’essenza, a tutte le cose.

Adesso che non ci sei, riesco anche di più a vedere l’amore dentro il tuo sguardo, un amore che non riuscivi sempre a dirmi a parole, ma che non mi hai mai fatto mancare.

Oggi resta solo quello - l’amore. E voglio dirti grazie, per avermi insegnato la vita. Per essere stato un esempio, ogni giorno, nel farmi capire quanto siano importanti certi valori.

Sono coraggiosa, forte e intelligente grazie a te, papà. Mi hai insegnato a non arrendermi ed a essere onesta... tutto quello che ho ottenuto lo dovrò sempre a te e alla mamma.

Papà - sappiamo quanto sei stato fiero della tua famiglia. Anche noi siamo, almeno tanto quanto lo sei stato tu, fieri di te. La tua luce è così luminosa e forte che non svanirà mai... illuminerà sempre la nostra strada. Grazie per essere stato il miglior padre che potessi avere. Ciao papà, ti voglio bene».