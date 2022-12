Esempi di inciviltà

TERMOLI. «Gentile direttore.

A ennesima dimostrazione della inciviltà delle persone, vi invio foto del muretto porta recinzione che costeggia il parcheggio vicino alla ferrovia della stazione di Termoli.

Come si può vedere dalle foto, sulla sommità del muretto, sono presenti una ventina di feci di cane sparpagliate. Data la singolarità del deposito è logico dedurre che sia una abitudine dello stesso animale (o per meglio dire dello stesso proprietario). Lo stesso forse, pensando di fare una cosa a favore della collettività, preferisce far defecare il suo cane lì, piuttosto che per terra.

Cosa si può pensare di una persona simile? Basterebbe mettere una webcam per un paio di giorni per trovare il responsabile ed insegnargli il comportamento corretto (magari con una bella multa). Grazie»

