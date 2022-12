Addio a Mario Monaco, Maestro di dolcezza

TERMOLI. Si è spento nelle prime ore di ieri a 84 anni l'insegnante Mario Monaco.

Alla figlia Antonella arriva il messaggio di cordoglio dalle amiche del cuore:

«Mario Monaco un grande uomo, molto religioso un maestro a scuola e nella vita, un uomo come pochi, un vero signore di altri tempi, lascia la figlia Antonella e i familiari a distanza di un anno e 4 giorni dalla scomparsa della moglie Nicoletta, con grande rammarico un saluto da noi tutte le amiche del cuore».

I funerali hanno luogo oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

La figlia Antonella ricorda così il papà: «Ieri ci ha abbandonato un uomo esemplare, un Maestro di vecchio stampo, un gentiluomo garbato e colmo di dolcezza. Da ieri Palata, suo paese natio, e Termoli la sua città adottiva, hanno perso una persona splendida, un uomo onesto e leale, che nella sua lunga carriera di insegnante elementare iniziata a Palata da giovanissimo, passata tra Campomarino e Portocannone e conclusasi al plesso di Via Maratona appartenente all'ex secondo circolo didattico statale, oggi istituto comprensivo Brigida, ha formato intere generazioni di uomini e donne, lasciando in loro un ricordo indelebile. È stato un marito adorabile per Nicoletta ed un padre esemplare per Antonella, che fino all'ultimo suo respiro sono stati il perno focale della sua vita, un suocero, un nonno dolce e affettuoso. Che possa al termine della sua fruttuosa vita terrena riposare in pace accanto alla sua adorata moglie».