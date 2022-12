Ciao Sinisa, un gentiluomo di ferro

TERMOLI. Un nostro lettore, che si firma ADM66, ha avuto l'occasione di conoscere personalmente Sinisa Mihajlovic, che ieri si è spento a causa di un male incurabile.

«Mi rattrista la dipartita di Sinisa. Ciao Sinisa! Mi voglio ricordare di te in queste vesti da gentiluomo ma di ferro! Sei volato in cielo, lasciando in questa terra un vuoto incolmabile per chi, come me, ti ha sempre preso come esempio da seguire e imitare. Grande uomo, grande calciatore, grande allenatore ma soprattutto grande marito, grande padre...

Te ne sei andato troppo presto, avevi ancora tanto da dare a questo mondo che amavi tanto, pur avendo vissuto la guerra, ora dall'alto dei cieli proteggi tutti coloro che combattono la tua stessa malattia. Te ne sei andato, ma ti sentirò sempre al mio fianco».