Ladri e cinghiali, è allarme

TERMOLI. «Gentile direttore, in zona Fondovalle del Sinarca abita una corposa comunità che ha a disposizione pro-capite oltre ad un immobile, anche diversi ettari di terreno atto a coltivazioni varie in questi giorni ormai sfiniti, hanno deciso di sottoscrivere una sorta di petizione con tutte le loro firme ed hanno scritto una lettera al Prefetto di Campobasso che noi vi riproponiamo.

"Alla Cortese attenzione del Prefetto di Campobasso: “Siamo agricoltori che da svariati mesi siamo costretti a subire l’assalto pressoché quotidiano di Ungulati volgarmente detti Cinghiali, oltre a quelli dei topi d’appartamento, i quali con le loro azioni animalesche gli uni e malavitosi gli altri, vanificano il gravoso lavoro giornaliero.

I Cinghiali distruggono i campi coltivati e i ladri portano via alle nostre aziende i mezzi acquistati con sacrificio e spesso rinunce, che vengono utilizzati nel faticoso lavoro dei campi. In questo periodo stiamo subendo la recrudescenza dell’attività di vari gruppi criminali che nottetempo si aggirano nei nostri terreni e sottraggono al malcapitato di turno, trattori ed attrezzature utilizzati per ridurre il peso impegno. Sono mezzi, grazie ai quali, consentiamo la sopravvivenza delle nostre famiglie. Siamo stufi. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi, ci sentiamo traditi da uno Stato che si dimostra qualunquista nei nostri confronti”.

Per la qualcosa, a Lei che rappresenta le istituzioni sul territorio Chiediamo con forza: Che la vita di tutti quelli che lavorano i campi sia salvaguardata e protetta. Chiediamo che si ripristini l’ordine e che vengano presi e puniti i colpevoli delle razzie, per consentire una vita serena e tranquilla a chi fa della fatica la propria attività quotidiana per il benessere della collettività.

Con deferenza porgono distinti saluti: (Seguono le firme delle persone che hanno sottoscritto la lettera al prefetto facenti parte della comunità succitata).

Galleria fotografica