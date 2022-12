Una Vigilia speciale

ROTELLO. «È sempre festa nella nostra piccola ma grande Parrocchia, quella festa che solo chi vi circonda può sentirne il calore. Ancora una volta, la popolazione rotellese si raduna intorno a lei, Carissimo Don Marco, per l'evento che ci vedrà partecipi tutti la mattina della Vigilia di Natale».

È questo il messaggio rivolto a don Marco Colonna, che lo è di nome e di fatto della comunità parrocchiale.

«In tanti le staremo accanto per le vie del paese, circondati da musica, canti, sorrisi e tanta gioia. Un grande ed emozionante evento ci aspetterà, quell'evento che sarà capace di trasmettere il nostro forte abbraccio e la nostra immensa stima, per tutto ciò che di bello è capace di fare per la comunità ma ancora di più per tutto ciò che riesce a trasmettere e portare nelle nostre vite. La sua gente le augura un sereno Natale, nell’auspicio della gioia che albergherà nei cuori di tutti allo scoccare della mezzanotte».