L'umanità del punto nascita di Termoli

TERMOLI. «Gentile direttore. Vorrei ringraziare pubblicamente l'ospedale di Termoli, in particolar modo il reparto di ostetricia e ginecologia insieme al punto nascita.

Ho partorito il 27 dicembre 2022 una bimba, Giulia, e volevo ringraziare di cuore oltre alla mia ginecologa, la dottoressa Fiadino, anche tutti gli altri dottori che sono stati gentili e disponibili ad assecondare le mie richieste per arrivare al parto in modo più tranquillo possibile.

In particolar modo ringrazio il Dottore Tannous che, nonostante non fosse il mio ginecologo è stato gentile, premuroso e disponibile, sia durante il parto che i giorni seguenti in ospedale, sempre solare, disponibile ed educato.

Un altro grazie a tutte le ostetriche Mariagrazia, Maria, Elvira, Erica, senza dimenticare nessuno, alle oss Lara e Mariangela e alle infermiere tutte. Grazie mamma Antonella e papà Fabio.

Speriamo vivamente che non chiuda».

