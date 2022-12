«Grazie all'intero reparto di Ortopedia»

TERMOLI. Prognosi di 30 giorni e frattura composta al femore, ma poteva andare peggio al ciclista di Campomarino, il 48enne M. A., coinvolto martedì scorso in un incidente e dimesso oggi dall'ospedale San Timoteo, dopo 5 giorni di ricovero, che ha voluto ringraziare sia medici e operatori sanitari che chi l'ha materialmente soccorso sulla strada.

«Sono un ciclista di Campomarino, il 27 dicembre scorso, rientrando a casa, verso le ore 11:15 sono stato vittima di un incidente ci tenevo a ringraziare tutto lo staff medico del reparto di Ortopedia, compresi infermieri e Oss, e naturalmente personale mensa e pulizie per tutta l'umanità mostrata in questi giorni di permanenza nell'ospedale San Timoteo. Inoltre, vorrei ringraziare anche la coppia di persone che si è fermata per darmi i primi soccorsi e anche i due ragazzi di Campomarino un grazie di cuore a tutti voi auguro un buon fine anno a tutti».