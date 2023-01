«Stima e riconoscenza per le cure ricevute»

TERMOLI. «Tempo fa mia moglie ha avuto necessità di sottoporsi a interventi e cure mediche particolarmente impegnative. Eravamo stati indirizzati, come spesso accade in Molise, verso ospedali di altre regioni senza però ottenere risultati risolutivi. Fortunatamente, in un secondo step, mia moglie è stata affidata alle cure del dottor Gianfranco Camilleri presso l'ospedale di Termoli. Egli ha preso a cuore il caso e con grande disponibilità, competenza e solerte attenzione ha seguito passo a passo l'andamento della malattia, riuscendo ad attuare le migliori soluzioni al caso.

Al dottor Gianfranco Camilleri e ai suoi collaboratori vanno i nostri affettuosi ringraziamenti, stima e riconoscenza»

Antonio e Anna Bucci