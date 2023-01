«Al reparto di otorino del San Timoteo va tutta la mia gratitudine»

TERMOLI. «Gentile direttore, mi chiamo Marco, sono di Termoli.

Ieri ho subìto un intervento al setto nasale presso il reparto otorinolaringoiatria dell’ospedale di Termoli. Ebbene, ci tengo a dire che sono stati estremamente professionali, gentili, disponibili e preparati.

Tutti indistintamente ma in particolar modo la dottoressa che mi ha seguito e operato, gli infermieri del reparto e tutto il personale del blocco operatorio, estremamente attento e professionale. Quindi, a loro va tutta la mia gratitudine e il mio plauso per avermi trattato in modo più che eccellente.

Vorrei che tutti capiscano che il nostro presidio ospedaliero debba esser sempre più potenziato e premiato e non denigrato e lasciato all’abbandono.

Pertanto invito a una accurata riflessione su questa nostra grande risorsa importante e fondamentale per il territorio che esso comprende».