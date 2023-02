Non solo sogni e parole

TERMOLI. «Gentile direttore, raggiungo i miei amici all’osteria del paese per mangiare una pizza condividendola con dei ragazzi di strada.

Tra una chiacchiera ed un’altra, vien fuori che quel ragazzo nero, tolto alla stazione ferroviaria, dovrà tornare a dormire alla stazione. Giovanni si agita; lui, ultimamente, veramente da sempre, manifesta una spiccata sensibilità nei confronti di quanti sono in difficoltà. Intanto che scappa dal figlio per prendere indumenti con i quali dargli un cambio, nonna Gisella, un’altra anima gentile del gruppo, mi guarda. Ho capito. Scorro il mio cellulare e trovo il numero di un caro amico diventato Sindaco del paese. Lo chiamo.

“chi è?” “eccolo là, non hai registrato il mio numero. Chi ti può chiamare a quest’ora se non un rompi quelle cose che porti tra le gambe?” “Micchè si chiamano ehm, in altro modo! che vuoi a quest’ora?” “… senti, siamo in compagnia di un ragazzo che con questo freddo dovrebbe andarsene in stazione a dormire …” non mi fa finire di parlare e mi dice “dammi trenta secondi e ti richiamo”. Dopo meno di trenta secondi, squilla il mio cellulare “Micchè chiama questo numero, il ragazzo può andare a dormire là”.>

Mi sveglio e da sotto le mie coperte sento squillare la sveglia con una nota di fianco “Mambli”.

… non ho sognato ed ho vinto anche una cena con il Don, prete, che cenava con noi.

Tante sono le storie che accadono ogni giorno e molte aspettano soluzioni. Soluzioni che non siano scritte solo su carta di progettazioni e regole, raccontate in sala consigliare, dove è stata pure invitata “la popolazione”, ma senza la possibilità di un contradditorio o semplicemente qualche suggerimento per ottimizzare un servizio pubblico.

Certo, mi riferisco al progetto SAI gestito dalla cooperativa <Medihospes>. Ottime parole, che sapevano di slogan molto conosciuti e che servono per relazionare; buone le iniziative illustrate, ma lontane da quello che facevo ed altri fanno ancora, negli oratori salesiani.

Sicuramente si può fare di più, ma se confronto si cerca, confronto deve diventare!

La storiella, costruita con personaggi inventati, cioè da sogni, è vera. Veri anche i personaggi. Il mio amico Sindaco è un <amico quasi camerata>; io? mah, io sono un cercatore di erbe indigeste ad amici, camerati, e, più spesso, ai compagni. Che bello! posso dirgli <Grazie Sindaco del paesello sul mare. Abbiamo speranza che questo paese, forse, potrà cambiare anche grazie a gente, come te! Però, occhio Francè, hai applaudito le ragazze del progetto SAI, dove molte parole stonavano con quelle utilizzate nella politica e nei fatti della tua coalizione, non è che mi diventi “compagno”? beh, lascia perdere. Resta solo e semplicemente un umano! Vediamo piuttosto come affrontare “qui, ora e subito” l’emergenza freddo: alcuni umani senza un tetto, sono “condannati” a dormire in angoli di fortuna del nostro paesello sul mare!>

Grazie e con affetto “amico-camerata … compagno”!». F.P.