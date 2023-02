Mammografia, un anno di attesa

TERMOLI. «Mi unisco a tanti altri cittadini molisani che sono in lista di attesa per eseguire esami diagnostici, nel mio caso una mammografia bilaterale di controllo, per segnalare che ho prenotato il 7 febbraio 2023 e mi hanno autorizzata per il 31 gennaio 2024 Ma vi sembra normale?»

Lettera firmata