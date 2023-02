"Mancati rinnovi contratti interinali Amazon, un miraggio i mille posti indeterminati in 3 anni?"

SAN SALVO. "Si parla troppo poco dei mancati rinnovi dei contratti di lavori in Amazon", ad affermarlo è un nostro lettore.

Quest'ultimo poi aggiunge: "Dai mille posti in tre anni siamo arrivati, dopo solo sei mesi dall'apertura, al mancato rinnovo dei contratti interinali man mano che arrivano in scadenza. C'è tanta amarezza da parte di quelle persone che hanno lavorato con la speranza di aver trovato un po' di luce lavorativa, ma i riflettori sono stati spenti subito, così da un momento all'altro, dopo solo sei mesi di attività".

Abbiamo chiesto lumi all'azienda che ha replicato così: "Come tante attività con andamento dei volumi variabile, facciamo ricorso a contratti di lavoro temporanei per supportarci quando registriamo incrementi del numero di ordini dei clienti. I lavoratori con contratti a tempo determinato ricevono il medesimo salario dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati allo stesso livello. Siamo impegnati ad offrire ai dipendenti la continuità lavorativa all’interno dell’azienda offrendo contratti a tempo indeterminato quando ricorrono i presupposti necessari.

Un rapporto aperto e franco è alla base della nostra cultura: ogni giorno ci sono momenti di dialogo con i colleghi che lavorano all’interno dei nostri centri, ascoltiamo le loro richieste, opinioni e suggerimenti, spesso le loro idee diventano parte integrante del processo.

I lavoratori in scadenza di contratto inoltre vengono contattati singolarmente dalle agenzie, una settimana prima del termine, per esprimere loro ringraziamento per l’impegno e per il supporto dato ad Amazon durante il periodo di lavoro.

Ad esempio, il centro di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino, situato in provincia di Rovigo ed entrato in attività nel 2021, oggi conta circa 1.500 dipendenti assunti a tempo indeterminato; di questi, circa 900, pari al 60%, sono stati inizialmente assunti con contratto di somministrazione e successivamente convertiti a tempo indeterminato.

Ad oggi nel nostro centro di distribuzione di San Salvo sono presenti 560 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con la previsione di raggiungere i 1000 occupati nei tre anni dall’apertura che è avvenuta solo circa 8 mesi fa".