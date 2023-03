«Riaprite le edicole a San Pietro e Porticone»

TERMOLI. Sono un residente del quartiere San Pietro e tutti noi residenti della zona siamo senza l'edicola e quando ci serve qualcosa anche frettolosamente ci dobbiamo rivolgere sempre a un'edicola lontana dal quartiere. Anche i genitori che accompagnano i loro figli a scuola durante il periodo scolastico devono allontanarsi a un'edicola lontana dal quartiere.

La stessa cosa vale per l'edicola in via Firenze che è chiusa da quasi un anno sia i residenti della zona che i ragazzi dell'istituto Industriale se gli serve qualcosa anche frettolosamente si devono rivolgere sempre a un'edicola più lontana dal quartiere. Sia noi residenti del quartiere San Pietro che di via Firenze, chiediamo a gran voce la riapertura delle edicole in via Tevere è dell'edicola in via Firenze.

A. P.