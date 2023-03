Sfalci d'erba e piccoli rami

TERMOLI. «Gentilissimi, ero stato informato che suddetti sfalci, tagli di giardino potevano essere messi visibili in sacchi e nei giorni in cui la Rieco Sud ritira l'organico avrebbe ritirato anche il succitato. Per due volte ci ho provato e per due volte è stato ignorato dall'operatore Rieco Sud che gestisce la nostra zona-rione.

Cosa devo fare? Cerco di essere in regola, cerco di seguire le regole rifiuti a dovere ma ho le mani legate. Grazie per l’attenzione».

G. F.