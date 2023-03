«L'autobus fantasma»

CAMPOBASSO. «Gentile direttore. Siamo un gruppo di viaggiatori che tutti i giorni prendono l'autobus da Limosano per raggiungere Campobasso.

Fino all'anno scorso erano due gli autobus che garantivano il collegamento con il capoluogo, uno che partiva da Limosano e l'altro che arrivava da San Biase. Da più di un anno a questa parte, inspiegabilmente, senza nessun avviso, l'autobus che parte da Limosano la maggior parte dei giorni non c'è più, a volte ricompare per un giorno o due, e poi di nuovo sparisce per settimane intere. Ci sono giorni che i viaggiatori sono costretti a viaggiare in piedi perché l'autobus che parte da San Biase è costretto a caricare in tutti e tre i paesi (San Biase, Sant'Angelo Limosano e Limosano).

Siamo stufi di questa situazione, la Regione Molise paga all'azienda Sati due autobus per garantire il servizio pubblico, il secondo autobus dove sta? Se non si provvederà a ripristinare il servizio saremo costretti a ricorrere alle vie legali».