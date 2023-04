Architetto e tennista, il ricordo di Antonio De Felice

TERMOLI. «Gentile direttore, il giorno di Pasquetta, è deceduto l'architetto Antonio De Felice.

Un uomo che ha lasciato una traccia indelebile non solo dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto dal punto di vista umano.

Mai potrò dimenticare le lunghe, colte e variegate chiacchierate nel suo studio sulle questioni in auge al momento, sempre assistito dalla sua storica segretaria.

Una vita, una storia che ha anche e tanto coinvolto l'ambiente del tennis a Termoli che lui ha fortemente voluto, definito e realizzato nell'area del suo parco, diventato punto di ritrovo e di aggregazione per i cittadini della sua città.

Uno straordinario giocattolo da non perdere ma da difendere e fare progredire.

Sue le caricature straordinarie di tutti i soci del tennis club.

Un patrimonio artistico di immagini e fantasia, oggi cimelio storico ed orgoglio della nostra associazione.

Con il dovuto rispetto ai suoi colleghi, latori di una professione i cui contenuti e potenzialità spaziano in un'area tecnico culturale vastissima e di top level,

Antonio De Felice è stato per Termoli, come Gianni Agnelli fu per l'Italia: L'architetto!! Per antonomasia.

Mi piace ricordare la sua frase Principe: "io sono Antonio De Felice, di professione tennista"

Riposi in pace» Francesco Cristaldi.