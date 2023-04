Via delle Acacie: «Assenza totale di attraversamenti pedonali»

TERMOLI. «Gentile direttore. Sono molto felice di vedere tutti i lavori stradali che si stanno effettuando in questo periodo nella nostra città.

Purtroppo abitando in via delle Acacie, nota perché i residenti non pagano le tasse, non ho diritto a vedere miglioramenti. Certo che è così, altrimenti come si giustificherebbe il fatto che l’asfalto non viene rifatto, i marciapiedi non esistono, ma soprattutto quello che mi lascia più esterrefatto è l’assenza totale di attraversamenti pedonali. Ebbene sì, su tutta via delle Acacie non ne è presente neanche uno!

Eppure parliamo di una strada dove le auto sfrecciano a tutta velocità mentre i ragazzi attraversano la strada per andare ad aspettare (chiaramente in un’area di fortuna non provvista di pensilina) l’autobus che li porterà a scuola. È complicato anche realizzare un attraversamento pedonale ed inserire un rallentatore? Lo faremo dopo che si verificherà un incidente mortale?»

