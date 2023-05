Nel borgo antico: trappole... e vandali

TERMOLI. «Ho letto con piacere che verrà aperto l'ingresso, dal Borgo alla passeggiata del trabucco. Spero che non faccia la fine di qualche anno fa quando i vandali, hanno rotto luci e altro. Forse è il caso di mettere delle telecamere, come stanno facendo molti abitanti del Borgo per tutelarsi non solo dai vandali, ma anche di chi va a orinare sotto gli archi, compresa stradina stretta.

Poi vorrei avere una risposta su quelle trappole per topi, sparse per tutto il Borgo (tutte rotte) e non si è mai visto entrare un topo. Sentiamo solo le battute schifate dei turisti quando le notano. Noi abitanti cerchiamo di mettere vasi con fiori per rendere il Borgo più accogliente, ma purtroppo anche questi vengono rubati o strappati. Il Comune che ha piantumato delle piante, perché non pensa anche al Borgo. Io ho voluto raccontare un po il disagio che si vive nel Borgo. Vi ringrazio».