In via degli Abeti

TERMOLI. Segnalate le condizioni del tratto di strada di via degli Abeti che va dall'incrocio con via dei Ciliegi e via dei Castagni.

«È piena di buche, è pericolosa per chi transita a piedi perché sprovvista di marciapiede, la fermata della circolare per chi deve andare verso Santa Maria degli Angeli è pericolosissima, perché in mezzo alla strada e per ultimo qualche giorno addietro è passato un mezzo per lo sfalcio dell'erba, lasciando immondizia. Per il marciapiede ho offerto gratis il terreno, ma niente. Che aspettano?»

A. D. L.