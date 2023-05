Una piccola macchia grigia sulla corsa rosa

TERMOLI. Mi sono trasferito da poco a Termoli e sono una persona non vedente; qualcuno mi avrà sicuramente notato girare col bastone bianco in città. Questa mattina mi sono recato anche io lungo Via Corsica per sentir passare il giro e annusare il clima dell'evento.

Al ritorno c'era parecchio via-vai di persone e autoveicoli, un contesto un po' ansiogeno per chi come me ha grossi problemi di vista. A un certo punto, lungo via Caduti sul Lavoro (vicino l'ospedale vecchio), mi sono sentito toccare da uno specchietto retrovisore di una macchina.

La reazione istintiva, vuoi per la confusione, vuoi per lo stress, vuoi per un pizzico di paura, vuoi perché pochi minuti prima sono stato importunato da ben due telefonate di call-center, è stata quella di dare una bastonata al parafango posteriore dell'auto, suscitando risentiti segni di biasimo tra i passanti e, immagino, dal guidatore della vettura. Inutile dire che a freddo mi sento molto dispiaciuto per l'accaduto, un brutto gesto comunque ingiustificabile dal contesto. Volevo scusarmi con chi era alla guida dell'auto e coi passanti che hanno assistito alla scena.

Chi era alla guida dell'auto sarà stato confuso e stressato come me; la reciproca comprensione sta alla base della civile convivenza.

F. F.