Il Molise sull'autismo è ancora all'anno zero!

TERMOLI. Riflessioni all'ordine del giorno sul tema dell'autismo, in seguito agli eventi e agli annunci della settimana e alla lettera coraggiosa della mamma Carla Pasquarelli, poi ripresa anche dall'associazione Angsa.

Interviene e non è la prima volta, Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo.

«Il Molise sull'autismo è ancora all'anno zero! Condivido tutto! Ammirazione e gratitudine a questa mamma che ha con coraggio ha espresso e reso noto tutto il disagio e la solitudine delle famiglie che vivono il problema di avere un proprio caro affetto dello spettro autistico. Famiglie abbandonate dalle istituzioni tutte! In più occasioni, personalmente e anche per conto Comitato San Timoteo, che ho l'onore di rappresentare, è stato denunciato lo stato di totale inesistenza in Molise del problema Autismo. Quanto denunciato da questa mamma è tutto vero!».