«Grazie caro automobilista incivile»

TERMOLI. «Nuovamente qui per “pubblicizzare” i fantastici parcheggi a disposizione della gente tra via delle Acacie e via delle Tamerici.

Purtroppo sono costretto a inviare ancora una foto che riprende un ennesimo parcheggio più che selvaggio direi prepotente.

La storia si ripete nuovamente ormai da tempo, tant’è che mi verrebbe voglia di creare una telenovela a sfondo di soprusi e arroganza oltre che di inciviltà.

Nonostante ci sia un segnale di stop e dare precedenza, purtroppo abbiamo un’auto buttata lì che occupa la visibilità e quindi il passaggio.

Mi sto “divertendo" in quanto facendo queste segnalazioni il caro automobilista dal parcheggio easy mi dà la possibilità di scrivere, ed io amo scrivere.

Grazie caro automobilista incivile».