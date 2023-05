Via Nino Bixio, giungla urbana

TERMOLI. Puntuali come ogni anno i residenti del centro, per l'esattezza via Nino Bixio, segnalano il degrado relativo all'ambiente.

«Penalizzati già dalla scarsità di parcheggi dovuta ai numerosi rifacimenti dei palazzi limitrofi, gli stessi negli unici posti, parliamo di parcheggi comunali dove se sei in divieto fioccano multe a raffica.

Si ritrovano a parcheggiare fra ratti come pantegane e piccole bisce. Parliamo di una delle vie più frequentate poiché c'è la famosa scalinata che conduce in spiaggia. I bagnanti prossimi ad occupare gli alloggi per il periodo estivo saranno quanto noi indignati.

Quest'anno la foresta è quasi all'altezza dei secondi piani di uno dei palazzi dove i ratti si arrampicano e passeggiano tranquillamente sui terrazzi.

Certi di avere urgente riscontro dagli organi competenti gli stessi ringraziano».

Lettera firmata

Galleria fotografica