"La buona sanità"

TERMOLI. Esiste una buona sanità, quella che non tutti vedono, che è sempre pronta ad aiutare i pazienti.

E quando le belle notizie arrivano dal San Timoteo, non possiamo non esserne orgogliosi.

Il nostro ospedale, seppur sofferente e incerottato, ha bisogno di sentirsi messo al centro da parte del cittadino che decide di affidarsi alle mani di quei tanti medici che lavorano incessantemente e che svolgono un servizio impeccabile.

Parliamo del reparto e degli ambulatori di urologia questa volta.

Un nostro affezionato lettore vuole ringraziare pubblicamente tutta l’unità operativa di urologia che si è presa cura di lui.

«Ho subito un intervento in day-hospital- spiega il nostro lettore- e voglio ringraziare la professionalità di tutti i medici, infermieri e Oss che mi hanno seguito e che si sono presi cura di me. L’umanità, oltre che la professionalità, deve essere sempre riconosciuta. E, a loro, quindi va il mio più sentito grazie». E’ il messaggio che ci ha trasmesso un amico di Termolionline, come Nicola Mastrogiuseppe.