Sfalcio al Parco comunale

TERMOLI. Caro direttore, premettendo che qualsiasi operazione di sfalcio, anche se assolutamente grossolana, è meglio di nulla, vorrei portare all’attenzione dei lettori le condizioni drammatiche cui verte il parco comunale! A che serve tagliare le erbacce se poi le lasciamo in loco a seccare? Sapete i pericoli che corrono i nostri amici a quattro.

Zampe, ma anche i nostri bambini, con tutti quei forasacchi lasciati lì a seccare e a prepararsi per una nuova stagione infestante?

A me come cittadino di Termoli piacerebbe vedere in azione il buon senso e la a capacità di fare bene piuttosto che l’apparire fine a sé stesso!

Io non mi voglio accontentare del “vabbè meglio di nulla” perché in questo modo ci stiamo abituando alla mediocrità, al brutto a tutti i costi, mentre dovremmo tendere all’eccellenza… soprattutto se in ballo c’è l’ambizione di diventare la “Perla dell’Adriatico”!

Nella speranza che anche un po di buon senso germogli, oltre alle erbacce, saluto cordialmente tutti i lettori

R. P., un cittadino qualunque.

