Esami pediatrici in Molise, lo sfogo di una mamma

TERMOLI. «Gentile direttore.

Considerando che non è possibile lamentarsi con chi di dovere perché cosciente che non serva a nulla, vorrei in ogni modo dire la mia su una situazione che peggiora velocemente e, sul mancato interesse da parte di chi dovrebbe fare un lavoro che possa essere un minimo decente. Mi lamento qui con un messaggio che, spero, possa far vergognare almeno un minimo chi di dovere.

In questa Regione non è possibile fare una polisonnografia pediatrica, perché l'ospedale di Campobasso non viene rifornito di sensori. Mi dicono: "eravamo partiti bene signora, ma ad un certo punto non ci hanno più comprato i sensori, il macchinario è lo stesso ma per i bambini ci vogliono sensori specifici".

Ed è così che sarò costretta a prenotare privatamente o andare fuori regione.

Per i sensori che non costeranno chissà cosa per un'azienda che spende soldi nostri in maniera vergognosa. Chiedo scusa per il disturbo, una mamma».