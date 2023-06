Una truffa per cambiare operatore: "State in guardia"

TERMOLI. «Gentile direttore. Vorrei mettere in guardia sull'ennesimo tentativo di truffa telefonica che può arrivare al telefono di casa. Ieri, per ben 2 volte, hanno provato a contattarmi sul mio telefono fisso di casa per convincermi a cambiare compagnia telefonica. Nella tarda mattinata il numero di provenienza era col prefisso 02 (Milano), mentre nel pomeriggio proveniva da un cellulare. Entrambe le chiamate iniziavano con una voce registrata che mi preannunciava che ci sarebbero state a breve delle importanti novità riguardo il mio abbonamento telefonico, ma per saperne di più dovevo indicar loro con quale compagnia telefonica ero abbonato digitando il numero corrispondente (1 se Vodafone, 2 se Wind, ecc..).

Poiché sono ormai mesi che ricevo chiamate simili (a volte per farmi cambiare compagnia telefonica, altre per farmi cambiare gestore elettrico) ho capito subito il trucchetto ed ho fatto finta di stare al gioco digitando un numero a caso. Dopo qualche secondo mi ha risposto una voce femminile dal tono cordiale che mi ha annunciato che la mia compagnia telefonica stava per fare importanti lavori di potenziamento della linea, ma per tale causa la connessione internet sarebbe stata molto incostante per diversi mesi. Nel primo caso ho risposto “pazienza”, mentre nel secondo ho voluto premettere che stavo registrando la chiamata. In entrambe le circostanze hanno bruscamente interrotto la comunicazione (nella prima mi hanno addirittura insultato prima di riattaccare).

La truffa consiste nel farci cambiare gestore nel tentativo di ovviare a tale inconveniente. In passato la tecnica usata era un poco diversa, anche se il fine era sempre lo stesso: farmi cambiare gestore. Ricevevo chiamate in cui mi si preannunciava un forte aumento tariffario del mio gestore (telefonico o energetico). Ma, a detta della solita gentile interlocutrice, per fortuna, c'era una nuova fantomatica legge che imponeva loro di indicare al cliente una società alternativa che mi avrebbe offerto una tariffa simile a quella precedente. Bastava dare gli estremi del vecchio contratto ed il consenso a cambiare e ci avrebbero pensato tutto loro, comodamente per telefono... Invito tutti a non abboccare a queste offerte: nessuno ti chiama per indicarti questi cambiamenti. Non date mai gli estremi dei vostri contratti a sconosciuti. Anche se dicono di essere il vostro gestore non è vero, altrimenti i vostri dati li avrebbero già (anche se si giustificheranno dicendo che il loro terminale è rotto o cose simili).

Al massimo dite che ci avreste pensato e che, se interessati, vi sareste attivati voi nel ricontattarli successivamente. Prendete tempo e poi chiamate il vostro gestore per controllare se è vero quello che vi hanno detto questi cordiali operatori. Vedrete che vi risponderanno che non è vero niente ed è solo una truffa, come hanno detto a me quando ho contattato personalmente la mia compagnia. Su tutta questa situazione vorrei fare una riflessione... forse queste operatrici fanno tutto questo semplicemente per potersi ritrovare a fine mese con qualche soldo in mano (anche se molto meno dei loro datori di lavoro). Magari pensano che il loro sia un lavoro onesto come un altro, ma non è affatto così. A causa della loro chiamata, magari un povero pensionato si ritrova con meno soldi per poter vivere, terrorizzato dall'idea che se non cambia subito gestore rimane senza telefono per poter chiamare i propri cari o senza corrente per il frigo o la tv.

No, non è un lavoro come un altro: questa è truffa e ne sono tutti consapevoli... altrimenti perché riattaccare bruscamente la chiamata quando ho detto che stavo registrando il tutto (anche se non era vero)?».