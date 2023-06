Sull'autismo il Molise non esiste

TERMOLI. In Molise sull'autismo c'è molto da fare, come evidenzia il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che riprende la notizia della realizzazione di un centro estivo per ragazzi autistici per "Estate speciale" a Rimini, nella martoriata Romagna alluvionata, per intenderci.

«In Molise (Italia?) siamo all'anno zero per l'Autismo! Tutto è lasciato alle persone affetti dal disturbo dello spettro autismo e alle loro famiglie. Le istituzioni sono completamente assenti! In Molise molto necessità fare non solo per il servizio sanitario regionale, in stato comatoso, ma anche e soprattutto per i Servizi Sociali, praticamente inesistenti, a dimostrazione i pochi bandi di gara esperiti».