La tartaruga spiaggiata

TERMOLI. Ennesimo esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta, purtroppo, é stato rinvenuto morto sul litorale Nord. Nel caso specifico la carcassa del povero rettile é stato individuato in mare, di fronte al Residence Pollice dall'assistente bagnante N. C. in servizio presso la struttura.

Il giovane assistente, dopo aver portato a riva la tartaruga, ha avvisato immediatamente la Capitaneria di Porto che ha provveduto a delimitare l'area ed avvisare le competenti autorità per la rimozione della tartaruga marina. Dalle immagini allegate pare che la tartaruga possa essere morta soffocata a causa, forse, di qualche rifiuto di natura non organica che le ha impedito la corretta respirazione.

M. M. C.