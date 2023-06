«Portocannone torna finalmente nel direttivo del Cosib»

PORTOCANNONE. Oggi sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (Cosib).

Finalmente Portocannone torna ad avere la sua rappresentanza nel comitato direttivo, nella persona del Sindaco Francesco Gallo, dopo l'anomalia degli ultimi anni in cui, pur trovandosi a pochissimi km dagli insediamenti produttivi potenzialmente più nocivi per le loro emissioni, e più pericolosi in caso di incidenti, ne era stato completamente escluso.

Ho già avuto modo, anche quando ero sindaco in carica, di esprimere tutte le mie perplessità sulle modalità di "governance" di questo importante Ente, nel quale a mio giudizio, onde evitare possibili gestioni clientelari o semplici potenziali conflitti di interesse. la politica dovrebbe avere più compiti di indirizzo strategico che di gestione diretta; tuttavia la posizione del sottoscritto su questo tema è rimasta sempre piuttosto isolata.

Ad ogni modo, al di là delle mie riflessioni tecnico-politiche, che in quanto tali potrebbero essere opinabili, in questa sede mi limito ad esprimere le mie felicitazioni ed il mio sincero augurio di buon lavoro al neo presidente Piero Donato Silvestri, nonché a tutti i componenti del nuovo consiglio direttivo, ed in particolare, mi sia consentito, a Francesco Gallo, sindaco del mio paese nonché mio valido compagno di viaggio nell'avventura amministrativa a Portocannone del quinquennio 2016/2021.

Ad majora!

Giuseppe Caporicci