Al cimitero di Termoli

TERMOLI. Voglio fare una domanda rivolgendomi al Comune della mia città, rivolgendomi al sindaco della mia città e a tutte le persone che ci sono dietro… Secondo voi una persona che è in carrozzina su questi cumuli di breccia che ci sono, riesce a muoversi liberamente?

Per due volte ho bucato la carrozzina per cercare di portare mia nonna ai posti nuovi, per due volte mi sono ritrovata a lasciare nonna all’ingresso, perché impossibilitata nel seguire con lei una strada accessibile ai disabili! E c’è tanto da vergognarsi se nel 2023 una persona disabile non è libera di andare a far visita ai propri cari perché non c’è un percorso adeguato... (mi riferisco all’ingresso della parte nuova). Che facciamo vogliamo provvedere nel mettere a posto questo problema?

Martina Pangia