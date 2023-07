Sulle strisce blu in viale Trieste

TERMOLI. Sulla modifica del piano della sosta a pagamento, col trasloco delle strisce blu dal parcheggio di Rio Vivo ad altri stalli della città di Termoli abbiamo già dato notizia. Con la comparsa però delle nuove "strisce" in viale Trieste, c'è chi non si dichiara d'accordo.

«Termoli è una città molto bella e da turista ogni anno la visito e parcheggio la mia auto sempre negli stalli bianchi che costeggiano la ferrovia. Magicamente però da una settimana sono tornati blu. Ok far cassa ma in questo modo ci costringete ad andar altrove e le foto scattate domenica pomeriggio ne sono la testimonianza: il parcheggio è vuoto, la gente non può pagare anche l'aria che respira. Non tutti possono pagare 3 euro al giorno per una sosta prolungata per passeggiare semplicemente in centro o anche per recarsi a lavoro giornalmente. Male, molto male, tale decisione non è un buon biglietto da visita!»

M. T.