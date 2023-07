Il parchetto al buio

TERMOLI. «Mi chiedo se i bambini di Difesa Grande siano cittadini di serie B.

Da tempo il parchetto è lasciato abbandonato: sporcizia, illuminazione assente, assenza di precauzioni per la sicurezza dei bambini, giochi rotti, scarsi e mal tenuti, vetri a terra ovunque, cestini della spazzatura assenti, fili elettrici scoperti, lastroni di cemento con spigoli vivi per rattoppare buche nel terreno. Sono davvero dispiaciuto quale genitore di dover vedere i miei figli "giocare" in queste condizioni. Spero che un po di attenzione mediatica possa ravvivare l'interesse del Comune anche per questo quartiere pieno di bambini e ragazzi».

Antonio de Chiro