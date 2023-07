Il mito dei parcheggi

TERMOLI. Vivo e lavoro a Termoli da oltre 40 anni e da 40 anni sento ad ogni amministrazione promesse-bugiarde; non condivido la lettera da Voi pubblicata, quasi a voler dimostrare che è colpa del "Popolo" pigro (troppo comodo scaricare sugli altri!), la Ztl senza parcheggi altra "follia", mancano anche i garage a pagamento (che abbondano in altre città). È un problema della nostra Italietta e molto grave a Termoli, in Europa, in genere, il problema parking è affrontato seriamente.

Leonardo Cuccia