Giostre davanti al cimitero, «Non c'è rispetto»

CAMPOMARINO. Dalla signora Anna Caserta, che ha perso suo figlio appena un anno e mezzo fa, ancora giovanissimo, la rimostranza per la decisione di allocare le giostre davanti al cimitero di Campomarino.

«A Campomarino quest'anno hanno messo le giostre per le festività di Santa Cristina davanti al cimitero la decisione desta perplessità in molti e indignazione per qualcuno», la polemica sollevata in città.