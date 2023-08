Notti "balorde" a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «Gentile direttore. Salve vi comunico dei fatti incresciosi, che avvengono ormai da giorni, a San Giacomo degli Schiavoni, negli orari notturni.

Un veicolo di colore grigio con targa CT141, che circola, in orari notturni, per le vie di san Giacomo Degli Schiavoni a velocità sostenuta, colpendo veicoli come birilli che si trovano parcheggiati sulla strada comunale.

Purtroppo la notte San Giacomo è in balia di balordi ubriachi, e nessuno può far niente visto che non è presente nessun posto di forze dell'ordine, e il paese è totalmente abbandonato. Il proprietario di uno dei veicoli ha già esposto denuncia alle forze dell'ordine».