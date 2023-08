«Grazie al primario di Ortopedia Gagliardi»

TERMOLI. «Gentile direttore. Si parla sempre male della sanità e di alcuni medici, però ci dimentichiamo di quelli bravi.

Da anni ho problemi alla schiena e a un'anca. Anni addietro, ho messo la protesi all'anca sinistra a Morciano ma non serviva.

Da allora sono andato peggiorando e la gamba destra si è accorciata di 2 cm. L'ultima spiaggia è stata quella di rivolgermi al dottor Gagliardi Giuseppe, ortopedico presso l'ospedale S. Timoteo di Termoli. Professionista serio, preparato e soprattutto umano, uomo non attaccato ai soldi, mi sono trovato benissimo e di una gentilezza estrema, cosa rara al giorno d'oggi. Adesso vado molto meglio con le sue cure.

Lo debbo ringraziare di cuore e ci tengo a segnalarlo perché anche da noi ci sono professionisti bravissimi anche se vengono tenuti in ombra. Speriamo di non perderlo. Non è necessario andare fuori. Bravi sono anche gli infermieri che stanno con lui. Complimenti a tutti».