Sfalci quotidiani e ritiri disattesi

TERMOLI. Sfalci quotidiani: «Abito in Via Ponza 17, in data 28 giugno ho prenotato il ritiro sfalci alla Rieco Sud, l'azienda ha dato appuntamento per il giorno 11 agosto, non è stato ritirato nulla, la roba è ancora sul marciapiede nonostante i ripetuti solleciti. Comunque basta fare una passeggiata su viale San Francesco ed in contrada colle Macchiuzzo per trovate cumuli di sfalci oramai secchi».