Alle radici del degrado di Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. Degrado a Campomarino lido: Spett. Redazione, scrivo per ricollegarmi alla segnalazione della turista romana. Non posso che sottoscrivere quanto da lei denunciato.

E se da un lato vi sono enormi carenze nel servizio di igiene urbana (occorrerebbe, in realtà, valutare il contratto di servizio, cosa è previsto, personale e mezzi assegnati ecc.) vi è d'altronde lo scarsissimo, per non dire inesistente, senso civico della popolazione: basta vedere cosa resta a fine giornata sulla spiaggia libera, nella pineta ecc.

Per non parlare delle deiezioni canine: raccolte nei sacchetti e poi abbandonati lungo la strada, tanto per dire. Peccato, perché il Lido è, malgrado tutto, molto molto bello. Purtroppo non si può selezionare i suoi frequentatori... cordialità.

Ing. Alfonso Di Giovanni