"Grande buca tra via Firenze e via Torino, attenzione"

TERMOLI. «Gentile direttore. Da alcune settimane ho notato una enorme buca (sarebbe più opportuno definirla cratere) in prossimità dell'incrocio tra via Firenze e via Torino. Come tutti quelli che percorrono quella strada ho pensato che alla fine basta evitarla perché fortunatamente la strada è larga e lo consente. Ma l'altro giorno ho visto una scena che mi ha fatto riflettere.

Un ragazzino su di un monopattino arrivato in prossimità di quella buca si è reso conto che finendoci dentro certamente sarebbe caduto ed è riuscito tramite una rapida sterzata ad evitarla, ma così facendo ha tagliato la strada ad un altro ragazzo che intanto risaliva dal mare con lo scooter. Anche quest'ultimo ha dovuto frenare di colpo e sterzare, e si è allontanato suonando il clacson e lanciando improperi al primo ragazzo.

A quel punto ho pensato che uno di quei giovani avrebbe potuto essere uno dei miei figli e ho capito che il grande dono di noi esseri umani è che abbiamo il potere dell’empatia, tutti noi possiamo percepire un misterioso legame che ci unisce.

Spero che anche chi si occupa della manutenzione delle strade faccia una riflessione simile alla mia e si decida una buona volta a rimettere in sicurezza quel tratto di strada.

Saluti Domenico D'Ascanio».

