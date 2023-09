Liste d'attesa infinite

TERMOLI. «Gentile direttore. Volevo segnalare come sia indecente e vergognoso che all'ospedale di Termoli non si possa prenotare, tramite cup, un esame endoscopico, anche se si ha urgenza, poiché riferiscono che le prenotazioni per tutto l'anno 2023 siano chiuse.

L'unica possibilità e fare l'esame fuori Termoli oppure lo si può fare subito a pagamento, in quel caso a Termoli in ospedale è possibile. Ma si possono avere queste liste di attesa cosi lunghe e poi chiudere anche le prenotazioni? Mentre come sempre a pagamento gli esami si possono fare tranquillamente anche in ospedale».