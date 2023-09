Nota di commiato alla Gollo

TERMOLI. «Come avete potuto permettere che i molisani abbiano dovuto rinunciare alla loro unica chance di salvezza rinunciando alla Gollo? È proprio vero che non basta avere una buona notizia sotto il naso per poi saperla riconoscere. Mi aspetto che il Molise impari la lezione e il primo passo sarebbe una lettera di ringraziamento rivolta a chi così tanto si è sacrificata per questa meravigliosa terra». Antonio Farina Sansone