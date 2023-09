Litorale Sud di Termoli, partiranno a breve i lavori per la difesa della costa

La zona a Sud di Rio Vivo

TERMOLI. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno riproposto all'attenzione generale la necessità di mettere mano ancora una volta alla difesa della costa. L'estate 2023 non è stata immune certamente dal progressivo fenomeno dell'erosione marina, che sta facendo retrocedere sempre di più la spiaggia, nei punti meno protetti e sul litorale Sud, dove già ci sono stati problemi nell'inverno scorso, la situazione è ancora critica.

«A otto mesi di distanza dall'ultima mareggiata che ha coinvolto gli abitanti di Rio Vivo e l'area camper, questo è quello che appare. Siamo a fine estate, il primo giorno di forte maestrale, il mare supera di quasi 20 metri le barriere frangiflutti. Attualmente non ci sono ulteriori novità sui lavori promessi per la messa in sicurezza della suddetta zona. In inverno, se si aggiungesse anche la pioggia, con un vento simile, saremmo nuovamente sommersi dalle acque. Quali sono le novità e gli aggiornamenti in merito a questi lavori da due milioni di euro?», hanno chiesto residenti e fruitori della zona.

Ebbene, novità ci sono, come ci ha confermato l'assessore regionale Michele Marone, titolare della delega alle Infrastrutture nella Giunta Roberti.

L'intervento è stato appaltato, proprio dopo l'entrata in carica del nuovo esecutivo e i lavori dovrebbero partire a breve. In merito, prossimamente, ci sarà anche una riunione operativa alla Capitaneria di Porto, con gli enti interessati.

Galleria fotografica