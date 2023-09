«Servono dossi in via delle Tamerici»

TERMOLI. Vorrei portare alla Vostra attenzione una situazione “spiacevole" che potrebbe avere gravosi epiloghi. Mi spiego meglio: abito in periferia, via delle Tamerici.

La zona è quella del Bingo, lo specifico perché a quanto pare il comune non è a conoscenza di questa via, dove i bambini sono tornati a giocare per strada. Il Comune è stato più volte interpellato per richiedere l'installazione di dossi artificiali, poiché le auto che transitano, specie dei non residenti, pensano di trovarsi in un circuito privato, avendo velocità elevate, creando non pochi disagi ai bambini che giocano e ai genitori che sono costretti a fare i vigili.

Spero possiate Voi portare a conoscenza il problema. Restando fiducioso, porgo cordiali saluti».